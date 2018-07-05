«Мы потеряли 2/3 нашей воды»: Депутаты обратятся в Кабмин из-за Мигеевской ГЭС, которая перекрыла Южный Буг

Депутаты Николаевского областного совета решили обратиться в Кабинет Министров, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, а также в правоохранительные органы с требованием прекратить деятельность Мигеевской гидроэлектростанции, которая частично перекрыла реку Южный Буг, что стало причиной обмеления реки и гибели флоры и фауны.

Об этом шла речь в ходе внеочередного заседания депутатов областного совета в четверг, 5 июля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

К присутствующим обратился депутат Михаил Талпа, который рассказал, что с 1991 по 2018 год река Южный Буг обмелела. Причиной тому послужила деятельность на ней Мигеевской ГЭС.

— За эти годы мы потеряли две трети нашей воды, осталось одна треть. (…) В 2016 году Мигеевскую ГЭС приватизировал владелец предприятия. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что Мигеевская ГЭС запустила турбины и тем самым перекрыла поток и направила его в одном русле. Гидроэлектростанция работает круглосуточно и результатом этой деятельности является то, что Днепро-бугский пролив остался без воды. Так как уровень воды упал и остался только ручей, это, в первую очередь, стало причиной гибели флоры и фауны речки, - сказал Михаил Талпа.

Также депутат рассказал, что во время встречи представителей ГЭС и общественности, сотрудники станции согласились подавать воду заплату – три тысячи гривен в час.

— Станция сказала – если вы хотите, чтоб мы открыли вам воду, вы должны нам платить три тысячи гривен в час. Это возмущает и вызывает вопрос – гидроэлектростанция зарабатывает на чем – на энергетике или на торговле водой? – добавил Михаил Талпа.

По этому поводу он предложил депутатам обратиться в Кабинет министров, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, разработать программу по расчистке реки и ее последующему наводнению, а также обратиться в прокуратуру по вопросу действий ГЭС. Депутат Александр Бондарь поддержал коллегу, отметив, что похожая ситуация может произойти и на реке Ингул, на которой чиновники, имен которых Бондарь не назвал, хотят построить мини-ГЭС и «использовать ресурсы вопреки экологическим нормам».

Депутаты большинством голосов поддержали обращение.

Напомним, народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик заявил, что по его мнению существует два решения проблемы с затоплением Бугского Гарда. По его словам, ни одно из них не является положительным.