В Николаеве установили первое электронное табло с информацией о «маршрутках» и троллейбусах

В Николаеве 5 июля установили пилотную версию информационного табло для остановок городского транспорта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко.

Табло находится на остановке на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.

«Мы запустили пилотную версию информационного табло для остановок городского транспорта в рамках развития функционала и возможностей системы «Безопасный город». Табло – первый шаг на пути реализации идеи «Остановка – островок безопасности». Прошу ногами нас не бить, версия табло «пилотная», а к конструктивной критике и диалогу мы всегда открыты. Идеи и предложения можно кидать на почту ledsign@mkrada.gov.ua», - сообщил он.

Напомним, ранее в мэрии Николаева обсуждали вопрос, что остановки на Центральном проспекте планируют оборудовать такими экранами