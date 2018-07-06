В Николаевский зоопарк из Днепра привезли альпака

В четверг, 5 июля, в Николаевский зоопарк привезли альпака, подаренного бизнесменом из Днепра.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сейчас животное находится на карантине на территории ветеринарной больницы. Работник зверинца занес животное на руках в новую обитель.

Напомним, что в ночь на 1 мая стая бродячих собак загрызла четырех альпака в николаевском зверинце. После этого один из днепровских бизнесменов решил восполнить их семейство. В зоопарке отмечают, что в дальнейшем еще двое таких милых животных - черного и белого цветов - будут размещены в экспозиции.

Ранее зоопарк «Лимпопо» из Дрогобыча также передал Николаевскому зоопарку одного самца альпака.