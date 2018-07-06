«Не завалит», - депутаты Николаевского облсовета не намеренны прерывать работу из-за аварийности сессионного зала

Депутаты Николаевского областного совета заявили, что продолжат ходить в сессионный зал, несмотря на заявление управления капитального строительства об аварийности помещения.

Об этом они сказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Депутат Александр Бондарь никак не отреагировал на трещины по несущей стене пристройки, в которой находится сессионный зал, добавив, что будет продолжать здесь работать.

— Сколько коллег до нас работали, не завалит. Будем работать, - сказал Александр Бондарь.

Депутат Надежда Иванова, в свою очередь, отметила, что ремонт все же делать надо, но прерывать работу нельзя.

— Там такие трещины. В принципе, ходить в сессионный зал не боимся. Ремонт делать надо. Это здание не только облсовета, само здание достаточно большое. Терять такое здание нельзя, - сказала Надежда Иванова.

Александр Бондарь Надежда Иванова

Депутат Петр Ковальчук также считает, что зал нужно отремонтировать, но особой проблемы в этом не видит.

— Отремонтировать. Есть и похлеще вещи. Ничего, заделают, - отметил Петр Ковальчук.

А депутат Михаил Талпа заявил, что с этим вопросом нужно идти к главе облсовета Виктории Москаленко, но работу надо продолжать.

— Нужно обращаться к главе облсовета, к хозчасти, к аппарату, который этим занимается. Я обычный депутат, я даже не знаю, что есть такая проблема. Это хозяйственная часть, надо спрашивать у владельца здания в лице главы облсовета Виктории Москаленко. (…) Мне не страшно, я весь в работе, - сказал Михаил Талпа.

Михаил Талпа Петр Ковальчук

Напомним, ранее УКС сообщил, что в нескольких помещениях здания Николаевского облсовета нельзя находиться, поскольку они находятся в аварийном состоянии. Из четырех категорий аварийности столовой Николаевского облсовета присвоена вторая категория, а третья – сессионному залу. Причина - трещины в фундаменте здания.