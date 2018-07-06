«Не завалит», - депутаты Николаевского облсовета не намеренны прерывать работу из-за аварийности сессионного зала

Депутаты Николаевского областного совета заявили, что продолжат ходить в сессионный зал, несмотря на заявление управления капитального строительства об аварийности помещения.
Об этом они сказали в комментарии «Преступности.НЕТ».
Депутат Александр Бондарь никак не отреагировал на трещины по несущей стене пристройки, в которой находится сессионный зал, добавив, что будет продолжать здесь работать.
— Сколько коллег до нас работали, не завалит. Будем работать, - сказал Александр Бондарь.
Депутат Надежда Иванова, в свою очередь, отметила, что ремонт все же делать надо, но прерывать работу нельзя.
— Там такие трещины. В принципе, ходить в сессионный зал не боимся. Ремонт делать надо. Это здание не только облсовета, само здание достаточно большое. Терять такое здание нельзя, - сказала Надежда Иванова.
Депутат Петр Ковальчук также считает, что зал нужно отремонтировать, но особой проблемы в этом не видит.
— Отремонтировать. Есть и похлеще вещи. Ничего, заделают, - отметил Петр Ковальчук.
А депутат Михаил Талпа заявил, что с этим вопросом нужно идти к главе облсовета Виктории Москаленко, но работу надо продолжать.
— Нужно обращаться к главе облсовета, к хозчасти, к аппарату, который этим занимается. Я обычный депутат, я даже не знаю, что есть такая проблема. Это хозяйственная часть, надо спрашивать у владельца здания в лице главы облсовета Виктории Москаленко. (…) Мне не страшно, я весь в работе, - сказал Михаил Талпа.
Напомним, ранее УКС сообщил, что в нескольких помещениях здания Николаевского облсовета нельзя находиться, поскольку они находятся в аварийном состоянии. Из четырех категорий аварийности столовой Николаевского облсовета присвоена вторая категория, а третья – сессионному залу. Причина - трещины в фундаменте здания.