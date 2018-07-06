Выставка оружия и показательные выступления спецназа: В Николаеве торжественно отмечают День Нацполиции Украины

В пятницу, 6 июля, в Николаеве у мемориала Героям-ольшанцам на улице Адмиральской проходит празднование Дня Национальной полиции Украины.

Он-лайн трансляция ведется на странице ГУНП в Николаевской области в Facebook.

Празднование началось с вручения грамот и наград сотрудникам Главного управления Нацполиции Николаевщины. На мероприятии присутсвуют также представители областной и городской властей: глава ОГА Алексей Савченко, замглавы Николаевского облсовета Андрей Кротов, городской голова Александр Сенкевич.

Кроме того, для горожан организована выставка служебного оборудования: автомобили, оружие, оснащение, демонстрация работы спецназа, показательные выступления служебных собак, тематическая фотозона и многое другое.