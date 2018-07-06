В «Евротранстехсервисе» заявляют, что водители уходят из-за жалоб жителей Матвеевки - последние просят провести прозрачный конкурс на перевозки

Жители микрорайона Матвеевки жалуются на то, что фирма-перевозчик «Евротранстехсервис» систематически нарушает договор на перевозки, а также требуют, чтобы новый конкурс был максимально прозрачным.

Об этом стало известно в ходе встречи матвеевцев с руководством предприятия и работниками управления транспорта Николаевского городского совета в четверг, 5 июля.

Так, жители утверждали, что согласно договору автобусы в их микрорайон должны ходить до 22:00, однако в графике движения транспорта последний рейс значится до 19:45. В свою очередь, директор предприятия Наталья Савина утверждала, что 22:00 - это то время, когда автобусы должны стоять на автопарке предприятия, а последний рейс с микрорайона Матвеевка до города согласно договору должен быть в 20:40.

Также матвеевцы высказывали недовольство касательного того, что протяженность маршрута всего 16,5 километров, а они должны платить за проезд по 6 гривен, в то время когда протяжность маршрута транспорта, который обслуживает Корабельный район достигает свыше 20 километров и при этом люди платят по 5 гривен.

Олег Кукса и Марина Ивановская - Это отдаленный маршрут, поэтому такая цена, - утверждал заместитель начальника транспортного управления Олег Кукса.

- На чем он отдаленный? На воздухе?... Если мэрия не справляется, то давайте мы проведем референдум и превратимся в общину, или как это называется? Нас лишили транспорта, мы тоже хотим ходить на мероприятия городские, в театр. Мы тоже люди, а когда я позвонила, чтобы пожаловаться мне ответили «в Матвеевке разве кто-то ходит в театры?» - негодовали жители.

При этом, экс-директор предприятия-перевозчика, главный инженер КП «Николаевэлектротранс» Вячеслав Кащенюк, заявил, что матвеевцы из микрорайона в Центральном районе Николаева превратятся в пригород и будут вынуждены платить только за свой автобус по 11 гривен, не учитывая «маршрутки» по городу. Также он отметил, что на данный момент тариф на перевозку не рентабельный - «с учетом 5% рентабельности он составляет 9 гривен».

Новый директор «Евротранстехсервис» Наталья Савина и экс-директор Вячеслав Кащенюк

В свою очередь, новый директор «Евротранстехсервис» Наталья Савина интересовалась какого количества подвижного состава людям будет достаточно, те в свою очередь отметили, что если каждый день на маршрут будет выходить хотя бы четыре автобуса и водители будут соблюдать график перевозок, то конфликт будет исчерпан.

- У нас есть автобусы, но водителей нет, вы же на них жалуетесь постоянно, звоните нам, вот они и пишут заявление на увольнение... А если маршрутка ломается, то пока она доберется до Матвеевки это час времени, а вы потом водителям высказываете свое недовольство, а какое отношение они имеют к тому, что предыдущий автобус сломался? Вас мы уже перевозить не хотим, - говорила Савина.

Также она добавила, что предприятие будет заниматься перевозками на маршруте №83, однако матвеевцы заявили, что необходимо «добивать их, чтобы и с этого маршрута ушли».

При этом, депутат Федор Панченко, который присутствовал на встрече попытался умерить пыл и негодование между руководством фирмы-перевозчика и управлением транспорта с жителями Матвеевки, в частности он попросил чиновников ответить когда будет конкурс, на каких условиях будут брать новые предприятия и кто будет обслуживать микрорайон перевозками во время конкурса.

Марина Ивановская - Конкурс будет не раньше чем в сентябре-октябре, условия пока что прорабатываем. Над тем, кто будет перевозить во время конкурса мы работаем, ищем перевозчика, ведем переговоры со всеми фирмами. Сейчас у всех перевозчиков проблемы, ни у одного нет машин, чтобы встать на Матвеевку, - объяснила начальник отдела организации дорожного движения и контроля управления транспортного комплекса Марина Ивановская.

В итоге, управление транспорта Николаевского горсовета пообещало, что до 20 июля проработает все варианты и сообщит жителям Матвеевки, что их ждет после 25 июля, когда «Евротранстехсервис» уйдет с перевозок. После этих слов, люди отметили, что хотят достоверного расписания, которое будет соответствовать договору и водители будут его соблюдать, а также соблюдения договора в разделе количества транспорта.

Стоит отметить, что депутатов от округа Матвеевки не было, что очень расстроило жителей данного микрорайона.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте. 24 июня жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, чтобы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами. В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко отчитал транспортное управление Николаевского городского совета за то, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от работников управления.

После чего руководство предприятия «Евротранстехсервис» написало обращение с просьбой разорвать договор на перевозки пассажиров в микрорайон Матвеевка. Позже начальник тарнспортного управления Олег Манушевич отметил, что проблемы с «маршрутками» в Матвеевке сложились из-за тарифной политики и заявил, что в мэрии Николаева ищут других перевозчиков.