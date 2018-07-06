В управлении транспорта Николаева рекомендовали ЧП «ПиК» уволить водителя, который отказал пассажиру в льготном проезде

В Николаеве, 6 июля, управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций проверило маршрутное такси № 52, водитель которого отказался везти льготника и рекомендовало фирме-перевозчику ЧП «ПиК» разорвать с ним договорные отношения.

Об этом идет речь на странице Facebook Управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пассажиры жалуются на водителей «маршруток». В одном из случаев водитель маршрутного такси №52 отказался провезти мужчину по удостоверению участника боевых действий.

Так, в связи с этим инцидентом, в управлении транспорта осуществили выездную проверку, а также работники провели с «маршрутчиком» дополнительный инструктаж, дабы тот соблюдал статью 37 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», Правил оказания услуг городским пассажирским транспортом при обслуживании пассажиров на городских маршрутах общего пользования.

Отметим, что также в управлении рекомендовали ЧП «ПиК» разорвать договор с вышеупомянутым водителем.

Добавим, что начальник управления транспорта Олег Манушевич в комментарии изданию «Преступности.НЕТ» заявил, что льготы невозможно отменить, в дальнейшем их просто заменит монетизация.