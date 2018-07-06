Начальник полиции Николаевщины согласен, что нужен закон о химической кастрации педофилов

Начальник Главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области Александр Анохин согласен с законопроектом о химической кастрации педофилов, однако считает, что его надо делать жестче.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Александр Анохин отметил, что, как отец, поддерживает законопроект.

— Как отец я согласен с теми предложениями по этим мерзавцам, - сказал Александр Анохин.

На вопрос, нужно ли делать законопроект более жестким, начальник полиции ответил: «Согласен» и добавил, что нормативный акт еще будет разрабатываться.

— Эта химическая штука добровольная. Я думаю, что эти проекты еще будут разрабатываться, - сказал Александр Анохин.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №6607, который призван защищать детей от половых преступлений. Его основные новшества - это создание единого реестра людей, осужденных за такие преступления. И возможность добровольной химической кастрации. На принятии этого закона настаивала полиция еще в прошлом году. Отметим основные изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта:

- Будет создан реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Лиц, поступающих на работу в детские учреждения, будут проверять через этот реестр.

- Усиливается ответственность за половые преступления против детей.

- Вводится химическая кастрация как "добровольное мероприятие медицинского характера". А здесь уже нужны объяснения. Химическая кастрация - это уколы и таблетки, которые имеют определенное время действия (то есть это не пожизненно). Согласно законопроекту химическая кастрация может применяться только к лицам, больным педофилией. Факт болезни подтверждает психиатр.