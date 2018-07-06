Экологические преступники. Черновики судебных заметок

«Березанщина и Очаковщина – одни из самых красивых мест в Украине!

Жаль потерять…» (Из экологических откровений Олега Кравца)

"Каждый имеет право на безопасную жизнь и здоровье, окружающую

среду и на возмещение нанесенного нарушением этого права вреда"

( ст. 50, Конституция Украины)

1. Вступление

На потребность рассказать о Березанском лимане меня натолкнули встречи с преподавателями и студентами –экологами нашей «могилянки». При всем уважении к этой цитадели просвещения, вынуждена сказать, что большинство наставников и универсантов ровным счетом ничего не знали о Березанском лимане, к слову, исключая ректора Л.П. Клименко. Невежество в познаниях о родном крае досадно и вредно. Да, собственно, и целью визита в университет, была идея организации исследовательской экспедиции на лиман.

К сожалению, из моей затеи ровным счетом ничего не вышло. Финансовая составляющая, более 100 тыс. грн, преподавательского проекта экспедиции расчленила мои планы моментально. Следовательно, отряхнув пыль с рюкзака и палатки, аккуратно уложив свой Никон и кинокамеру в чехлы, с группой сторонников под чутким руководством бойца-атошника Олега Кравца, мы отправимся в поисках дамб на узкой части лимана и реке Березань. В организацию экспедиции участники вкладывают собственные деньги, на поиски грантов и спонсоров времени нет – лиман умирает быстро. Так что, достоверность наблюдений, выводов, заборов грунта и воды вовсе ни от кого не зависит, кроме объективной реальности.

География. Таким образом, «Березанский лиман расположен на восточной оконечности Одесского плато и является продолжением долин рек Сосик и Березань. Сообщается с морем у села Рыбаковка проливом шириной 400 м с площадью поперечного сечения 2060 м². Длина лимана 20-25 км, средняя ширина 2-3 км, средняя глубина 3,3 м (наибольшая — около 15 м). Площадь водного зеркала 60 км², объём воды 0,2 км³… Широкая песчаная коса разделяет Березанский лиман на два залива: восточный — Березанский и западный — Сосицкий, истоками которых служат реки Березань и Сосик.».

Фауна. «Самой популярной рыбой в Березанском лимане является бычок. Представлен он в нескольких разновидностях. Так как бычок хорошо приспособлен к слегка солоноватой воде, то кнуты, зеленчики, кругляки, рыжики водятся в достаточном количестве. Кроме бычка в Березанском лимане неплохо чувствуют себя судаки, щуки, кефаль и камбала-глосса. Правда водятся они в южной части лимана, там, где вода более соленая. А северную его часть представляют карпы, караси, окуни, пеленгас». В верховьях лимана нерестились осетровые. Однако преступная деятельность человека поставила этот ценнейший вид рыб на грань полного вымирания(!!!)

Виновницей потери рыбо/продуктивности лимана является Андреево-Зоринская дамба.

2. Истоки экологического преступления

Как-то в августе 1984 года, рыбача возле Андреево-Зоринского элеватора, мы попали в шторм. Берег - рукой подать, но высокая волна угрожала разбить нашу лодку о камни. Внезапно налетевший ветер, вперемежку с дождем, низкие, пугающие тучи, в сочетании с бушующим лиман, вкупе были отнюдь не дружелюбны.

Счастливо выбравшись на мокрый песчаный берег, мы переждали ненастье в машине. Когда буря улеглась, на берегу появились горы водорослей, какие–то ошметки хозяйственной деятельности людей.

Лиман, сильный и красивый, очистился, вылечил и выходил сам себя. Проглянуло солнце, и чистая вода вспыхнула, как горсть алмазов, в обрамлении песчаного великолепия.

Через пять лет, немного ниже по течению, выскочит, как злой дух из кувшина, зловещая грязево-гранитная бородавка – Андреево-Зоринская дамба.

Местные жители рассказывали, как усмиряли Березанский лиман. Посреди это узкой части, напротив села Ровное, решили перекрыть залив. Тяжелые машин принялись возить мелкий щебень, глину и песок. Когда стройка дошла до места сильного течения, лиман взбунтовался. Вечером горе-строители досыпали дамбу, утром, глядь, а воды прорвались к морю на свободу, сметая все на своем пути.

И тогда, совдеповские бредовые головы решили задавить неукротимого бунтаря гранитными глыбами из зэковского Константиновского карьера. Надрывали моторы мощные МАЗы, многотонный глыбы вломно сползали в обессиленную воду.

Люди стояли на берегах лимана и плакали…

Победил гранит, всей своей гробовой массой, впиваясь в дно. И вода сдалась на милость победителю человеку, который планировал сибирские реки Енисей и Лену повернуть с севера на юг.

Финансировали преступное, незаконное строительство на деньги Южно-украинской атомной и Николаевского глиноземного завода. Таким образом эти враги природы компенсировали убытки, нанесенные рыбному хозяйству и экологии Николаевской области.

3. Кто принимал решение о незаконном строительстве

Из свидетельских показаний Валерия С.: В тот период директором Очаковского рыбзавода был Шлапак. Авантюрист редкий. Глаза у него становились оловянными и тупыми, когда кто-то пытался с ним спорить. Именно директор подал в Киев предложение – сделать из лимана ставок для разведения карасей, и «завалить» сорной рыбой население.

Перестроечный конец 80-х годов – время отнюдь не сытое. Народ варил холодец из куриных лап и петушиных голов. За докторской колбасой выстраивались длинные очереди, продовольственные пайки и заказы проблему не решали.

Предложение Шлапака незамедлительно нашло отклик в украинской столице у Горошко Владимира Петровича, председателя комитета по внутренним водоёмам Украины. Разумеется, никто ничего не изучал, и не анализировал. Решении о сооружении гребли не обсуждалось, тем более, что деньгами щедро осыпали ЮУАЭС и НГЗ. Строй до опупения!

На то время, Березанский лиман был щедрым кладезем судака и леща, кормил белой рыбой Николаев и Одессу. Бычки цеплялись на пустой крючок, а в верховьях нерестились осетровые. Лиман имел большое промысловое значение.

Тем временем, пара экологических авантюристов Горошко и Шлапак нашли поддержку в лице тогдашнего заместителя председателя Николаевского облсовета Николая Семеновича Долинского.

Без технической документации, обоснований и экологических экспертиз, предложение было поддержано не только Долинским, последнюю точку поставил ныне здравствующий, а в конце 80-х, секретарь Николаевского обкома партии Анатолий Михайлович Потапенко. Знал ли о роковых планах «хозяин» области Леонид Гаврилович Шараев? Может даже ленточку перерезал на региональной «стройке века»? Вопрос открыт. /Конец цитат от свидетеля/

Разумеется, любые свидетельские показания следует тщательно проверять. Еще один свидетель уверяет, что инициатором строительства Андреево-Зоринской дамбы был конкретно Потапенко Анатолий Михайлович.

Свидетели говорят и о том, что на строительстве дамбы были «отмыты» солидные денежные средства. Перед нами реальное криминальное расследование не только хищений, незаконных решений, нарушений всех норм и правил строительства, но и масштабной экологической беды для водного объекта - Березанского лимана.

Список ответчиков расширится в процессе расследования. Точку поставит Суд!

На сегодня, единственно правильный выход из гибельного экологического тупика – стереть Андреево-Зоринскую дамбу с водного зеркала Березанского лимана!

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