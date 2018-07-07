В Николаеве жильцы многоквартирного дома из-за прогнившей трубы неделю просидели без воды – ЖЭК только начал ремонт

В Николаеве жильцы дома 44 по улице Гражданской уже больше недели не имеют доступа к водопроводной воде.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Основная труба поставляющая воду в дом прогнила за 68 лет и требует полной замены. Обещания департамента ЖКХ и депутатов не принесли результата, а лишь затягивают время. Фирма подрядчик, которая должна была проводить ремонтные работы, оценила замену трубы в 25 тысяч гривен, но на следующий день сообщила об отказе финансирования ремонта местными властями и предложили жильцам собрать деньги самостоятельно. Значительную часть жильцов дома составляют пенсионеры и социально не обеспеченные люди», - говорится в сообщении.

Также жители дома отмечают, что труба проходит под домом, в котором отсутствует подвал, поэтому сложность проведения ремонтных работ значительно усложняется.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщили, что совладельцы дома обязаны сами обеспечивать его состояние и в случае необходимости проводить ремонт.

«ООО ЖЕК-10 готов был выполнить замену трубы собственными силами, но материалами совладельцы дома, так как в тарифе на содержание домов такие расходы не предусмотрены. Но проблема этого дома в том, что там нет подвала и для замены трубы нужно демонтировать часть пола в квартирах первого этажа. Это значительно удорожает и затягивает ремонт, если его заказывать официально через бюджет. Департамент обратился к КП «Бриз» с просьбой обследовать объект и выполнить ремонт его специалистами. Но после общения с жителями предприятие сначала отказалось от выполнения работ», - сообщили в департаменте.

Они отметили, что мэр Александр Сенкевич дал поручение найти способ помочь жителям дома и сейчас два эксплуатационных предприятия проводят там аварийные работы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве жильцы дома №46-А по улице Маршала Василевского страдают от текущей крыши, которую повредило упавшее дерево, однако ЖЭК отказывается ее ремонтировать.