В Николаевской школе №1 постоянно течет крыша и бегают крысы - в гороно заявляют, что проверка будет только в августе

В школе №1 имени Олега Ольжича, в Корабельном районе Николаева течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, не смотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Об этом пишет издание «БлиNКом» со слов заместителя директора по хозяйственно-административным вопросам школы Жанна Курченко, которую директор школы уволил через несколько недель после принятия на работу.

В частности, отмечается, что по словам руководства школы денег на ремонты не выделяют, однако согласно бюджетной росписи, которую предоставило гороно Курченко деньги на 2017-2018 года выделялись, правда в этом году только на покупку новой посуды.

«Как завхоз, проверила сразу все закоулки - начиная с крыши и заканчивая подвальным помещением, и незамедлительно заявила: то, что открылось моим глазам, просто ужас. Дыры в кровле, электропроводки - страх Господний, в подвале - блохи и крысы. Последних даже пришлось ловить вместе с моими подчиненными, и этот момент зафиксирован на видео! Не менее «привлекательная» картина открылась после обследования школьной столовой - все заброшено и на ладан дышит. От пищеблока, где готовятся блюда для детей, к собственно столовой», - говорится в публикации.

Также, издание пишет, что работникам учреждения по документам выписывали премии в размере двух тысяч, но по факту давали только по 200 гривен.

«Не молчала, когда узнала, что практически все ремонты в кабинетах выполняются исключительно за средства родителей. Не молчала, когда обнаружила, что большое количество мебели - столы, шкафы и другие вещи, приобретенные за счет родители, не проинвентаризованны и не стоят на учете в школе, что также является грубым нарушением, за которое любая проверка, в первую очередь, спросила бы с завхоза, то есть с меня! И чем больше я проявляла недостатков, о которых докладывала руководителю учреждения, чтобы принять срочные меры для исправления ситуации, тем больше попадала в немилость, а на все вопросы «почему здесь так?» И «как так может быть?», Получала один ответ: «нет средств», - отмечается в публикации.

При этом, согласно публикации, в учреждении гороно и департамент ЖКХ должны были провести проверку 2-5 июля.

Анна Лычко (фото из архивов) В свою очередь, корреспонденту «Преступности.НЕТ» удалось связаться с начальницей гороно Анна Лычко, которая отметила, что проверку не проводили, так как директор школы Николай Матиюк находится в отпуске с 25 июня.

- Насущных таких, чрезвычайных ситуаций согласно действующему законодательству когда мы могли бы отозвать директора с отпуска, нет. Как только он выйдет с отпуска, то проведем проверку - это будет в августе, - отметила Лычко.

Также, она подтвердила имеющеюся информацию о том, что у Матиюка закончился контракт на должности директора, и заявила, что на очередную сессию будет выносится вопрос по конкурсам.

- У тех, у кого закончился контракт они будут и.о. и имеют полноценное право участвовать в конкурсе, который будет проводить управления образования Николаевского городского совета. В случае выигрыша в этом конкурсе человек будет назначен директором школы, - сообщила начальница гороно.

По словам Лычко, жалоб от родителей на эту школу не поступало, а все недочеты и проблемы, о которых сообщала Курченко, проверят в августе.

Напомним, ранее директор школы №1 имени Олега Ольжича Николай Матиюк предложил объединить его учебное заведение с гимназией №3 и экономическим лицеем №1, однако директора этих школ выступили против такого предложения.