«Стояли семь часов», - мэр Николаева сделал предупреждение директору ЦПАУ за длинные очереди

Жители Николаева около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

«Вчера и сегодня ко мне поступило несколько жалоб от многих николаевцев, которые заявили, что над ними вместо предоставления услуг в Центре предоставления административных услуг, фактически издеваются. Очередь весь день, люди пишут, что сидели по 7 часов ради одной справки, но так ее и не получили. Это совсем не то, для чего создавался ЦНАП, который должен быть местом, где в кратчайшие сроки жителю нашего города сделают все, что ему необходимо», - написал он.

По словам Сенкевича, руководитель центра Дмитрий Лазарев объяснил это тем, что аппарат электронной очереди вышел из строя, а спрос на услугу получения справок о регистрации и снятии с нее в последние дни резко вырос: если 3 июля было принято 52 гражданина, то 4 - 78, а 5 июля - 113 николаевцев.

«Но для меня это не оправдание, потому что руководитель ЦНАП должен быть готов к такому развитию событий каждый день, должен выстраивать логистику работы таким образом, чтобы николаевцы, которые пришли в центр, не страдали целый день ради одной бумажки. Поэтому я делаю предупреждение руководителю ЦНАП Николаевского горсовета - ситуация не должна повториться. В противном случае будем решать вопрос по-другому», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в центре по предоставлению административных услуг, в связи с проблемами с кадрами в Корабельном районе, на три дня остановливали прием граждан.