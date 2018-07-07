Жители Николаевщины чаще женятся, чем разводятся, - управление статистики

В течение прошлого года в Николаевской области зарегистрировано 7,2 тысячи браков, что в 1,7 раза превысило количество зарегистрированных разводов.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По данным на начало 2018 года, в Николаевской области проживал 1 миллион 141,3 тысячи человек, из них 779,7 тысячи (68,3%) – в городах и 361,6 тысячи (31,7%) – в сельской местности. Для гендерной структуры населения Николаевщины характерным оставалось преимущество женщин. Их было на 84,1 тысячи больше, чем мужчин. На каждую тысячу женщин в среднем приходилось 863 мужчины. Меньше всего мужчин приходилось на тысячу женщин в Вознесенске (819), а больше всего – в Казанковском районе (929).

Для возрастной структуры населения характерен высокий удельный вес старших возрастных групп и меньший – детей. Удельный вес детей до 14 лет в общей численности постоянного населения составил 15,7%, тогда как процент жителей в возрасте 60 лет и старше достиг 22,7%.

По сравнению с началом 2017 года в регионе произошло уменьшение численности населения почти на 9 тысяч человек, в основном за счет нарушения равновесия между процессами рождаемости и смертности – в 2017 году на 100 умерших приходилось 59 рожденных. В прошлом году в области родилось более 10 тысяч младенцев (5,2 тысячи мальчиков и 4,9 тысячи девушек), из них в зарегистрированном браке родилось 7,1 тысячи (70,8% от общего количества родившихся).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве детские сады «перегружены».