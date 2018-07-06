В Николаеве общественный совет при МВД обговорил «Механизм малых шагов» по деоккупации Донбасса

В Николаеве 5 июля на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области состоялось заседание региональной рабочей группы Общественного совета при МВД Украины, во время которого обсудили этапы стратегии, основной целью которой является восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Внимание членов региональной рабочей группы было сосредоточено на важности формирования правового поля для урегулирования конфликта и наиболее эффективных шагов по деоккупации.

Также обсудили другие шаги реализации программы, а именно: коммуникационную стратегию, заключающуюся в информировании населения на оккупированных территориях о дальнейших действиях и намерениях; введение международной миротворческой миссии; непосредственно фаза деоккупации, создание демилитаризованной зоны безопасности, где в дальнейшем специальная международная миротворческая миссия и Государственная пограничная служба Украины возьмут под свой контроль участки территории и ее границу. В рамках освобожденной территории силами органов юстиции Украины проводится подготовка к избирательному процессу и последующим местным выборам в соответствии с украинским законодательством. Следующим шагом является вопрос реинтеграции: восстановление инфраструктуры, устранение техногенных и экологических рисков, запуск программы восстановления и проверки документов, возвращение вынужденно перемещенных лиц.

Секретарь рабочей группы Ольга Морозова обобщила, что Стратегия восстановления территориальной целостности и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» обеспечит прекращение боевых действий, даст возможность избрания легальных органов власти и восстановление украинских территорий.