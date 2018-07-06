В Индии фотографы хотели проследить за стаей редких волков и спасли одного из них от голодной смерти

В Индии фотографы-любители спасли волка от голодной смерти, голова которого застряла в пластиковом контейнере.

Об этом сообщает «Daily Mail».

Так, группа фотографов заметила волка азиатской породы у озера вблизи города Нагпур в центральной Индии.

«Когда мы увидели стаю волков, мы были настолько увлечены, что решили проследить за ними, чтобы сделать фото. Но внезапно увидели молодого волка, который застрял. Другие волки наблюдали за ним на расстоянии. Мы были напуганы - нас трое, а волков десяток. Молодой волк казался очень слабым и истощенным от голода», - рассказал Танай Панпалия.

Вероятно, хищник пытался найти еду внутри контейнера, но не смог вытащить из него морду. Животное спасло лишь то, что внутри контейнера были отверстия. Благодаря им животное могло дышать и пить воду. За время, пока волк прибывал в «ловушке», он существенно похудел, поскольку не мог добывать еду.

Фотографы позвонили в лесной департамент, специалисты которого отловили волка, сняли с его головы контейнер и отпустили на свободу.

Напомним, что в британском городе Бирмингем полицейские спасли 82 собаки породы чихуахуа, которые жили в заброшенном доме.