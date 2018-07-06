Николаевские десантники на учениях стреляли из гранатометов и тренировались оказывать медпомощь

Николаевские десантники в составе отделений проводят тактические учения на полигоне.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Во время учений отрабатывались вопросы оказания неотложной медицинской помощи «раненому» в «красной» зоне, действия при остановке дыхания, остановка «кровотечения». На занятиях по связи десантники тренировались правильному использованию штатных радиосредств. После этого последовал этап учений с боевой стрельбой.

«Боевые машины БТР-80 с десантом по команде руководителя учений перемещаются в определенное место полигона, отрабатывают спешивание личного состава отделения и развертывание в боевой порядок. Далее при поддержке огня боевой машины расчетов крупнокалиберных пулеметов и гранатомета АГС-17 десантники вели наступательные действия тактическими группами и поражали цели. Перемещение расчетов огневой поддержки происходило при задымлении штатными средствами аэрозольной маскировки», - сообщили в пресс-службе.

Задачей десантников было слаженно создать «вал» огня необходимой плотности, чтобы обеспечить успешные действия в наступлении. Были отработаны учебные вводные – условное «ранение» десантника на поле боя и его эвакуация. Например, при условном «ранении» гранатометчика его помощник после «оказания» неотложной медицинской помощи, прикрытия огнем и эвакуации в безопасную зону, берет его оружие и продолжает поражать цели. Вскоре тактические тренировки продолжатся в составе взводов.

Напомним, что ранее николаевские десантники совместно с командующим ДШВ устроили масштабные плановые учения по прыжкам на воду с парашютами.