Учителей, студентов и полицейских будут бесплатно вакцинировать от кори, - Минздрав

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группе профессионального риска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украине растет количество заболевших корью. В частности, речь идет о военных, участников Операции объединенных сил, студентов, педагогов и медиков.

Так, обязательно вакцинируют от кори медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников заведений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины, Государственная служба охраны) и студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения прививок этих групп будут использованы запасы вакцин, которые были закуплены в предыдущие года.

«В соответствии с действующим законодательством, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается, как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 27 июня 2018 год в Украине 852 тыс. доз вакцин», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав заявлял, что ситуация с корью в Украине стабилизировалась.