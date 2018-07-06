В Украине с сентября запретят установку МАФов и рекламы на тротуарах: «Пешеходные зоны предназначены для удобства»

В Украине ввели запрет на установление временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

Соответствующие нормы будут применяться при строительстве новых дорог и улиц, а также во время капитальных ремонтов или реконструкции существующих. Документ вступает в силу с 1 сентября.

«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов», - сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В Минрегионе также отметили, что согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.), люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий и тому подобное.

Напомним, что члены исполнительного комитета приняли решение о демонтаже 35 рекламных конструкций по территории города.