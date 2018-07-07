В Одессе на Потемкинской лестнице с фаерами провели акцию в поддержку Сенцова

В пятницу вечером, 7 июля, в Одессе на Потемкинской лестнице в Одессе прошла масштабная акция в поддержку политических заключенных, удерживаемых в российских и крымских тюрьмах.

Об этом сообщает Думская.

Одесситы с огромными баннерами с надписью «Олег Сенцов, Украина с тобой» выстроились на ступенях и зажгли файеры.

- Идея пришла в голову после того, как увидели акцию на НСК «Олимпийской» в Киеве, - рассказала организатор мероприятия Татьяна Петракевич. - Патриотическая общественность города поддержала идею, а киевляне передали нам баннеры с надписью.

- Уже более четырех лет украинцы находятся в тюрьмах России по незаконным обвинениям, - говорит Петракевич. - Олег Сенцов объявил голодовку в поддержку каждого из них. Этой акцией мы хотим показать всему миру, что Одесса с Олегом и переживает за всех своих соотечественников, которые платят своей свободой за право быть украинцами.

В акции приняло участие более 100 человек. В конце мероприятия участники спели государственный гимн Украины.

К слову, изначально акцию планировали провести на стадионе «Черноморец», но организаторам в этом отказали.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.