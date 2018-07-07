В Николаеве двое в масках ограбили зал игровых автоматов

В субботу, 7 июля, в Ингульский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 4:00 по улице Космонавтов, 81/26 в помещении «Национальной лотереи» совершено разбойное нападение.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам заявителя, двое неизвестных, лица которых были скрыты масками, угрожая администратору предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами в сумме примерно 21 тысяча гривен.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

«Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, проводятся следственные действия. Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области, расположенный на улице 12-я Продольная, 42-А тел. (0512) 21-61-11, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года в Николаеве задержали троих военнослужащих из Хмельницкой и Одесской областей, которых подозревали в совершении вооруженных нападений на интернет-кафе.