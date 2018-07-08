«Удар» для меня был одной из самых больших ошибок в жизни», – николаевский бизнесмен Гороян

Рафаэль Гороян Николаевский бизнесмен, руководитель группы зерноторговых компаний «Прометей» Рафаэль Гороян назвал свое членство в партии «Удар» одной из самых больших ошибок, которые он допускал в жизни.

Об этом идет речь в его интервью «Преступности.НЕТ».

По словам бизнесмена, тогда он поверил словам лидера партии Виталия Кличко.

– «Удар» для меня был одной из самых больших ошибок, которые я допустил в жизни. Меня затянули в этот процесс. Я просто поверил, что Кличко – это будущее. Поверил, когда услышал его мысли, поверил, когда услышал на скольких языках он говорит. Украину в мире узнавали благодаря таким фамилиям как Кличко или Шевченко. И как-то я поверил, что он хочет действительно поменять что-то, и это будущее, это прорыв в Европу, потому что его там воспринимают. Я не ожидал, что он так неправильно закончит свою политическую карьеру. Это была первая и последняя попытка баллотироваться от какой-нибудь политической структуры. Но хочу сказать, что у меня рейтинг очень высокий. Если я решу этим заниматься, а я может быть решу, когда будет желание передать опыт молодым, что-то поменять в хорошую сторону. Опять-таки – это об отдаче. Мне отдали – я должен рассчитаться. Такой у меня принцип, – отметил Гороян.

Напомним, на парламентских выборах в 2012 году бизнесмен числился в списках партии Виталия Кличко «Удар» под непроходным номером №167. В декабре 2013 года пресс-служба николаевского «Удара» сообщила, что Рафаэля Горояна освободили от должности руководителя Центральной парторганизации. Сам же бизнесмен тогда заявил, что он ушел сам.