«Мы будем все там строить по закону», – бизнесмен о многолетней стройке в центре Николаева

Фото: Google Maps Николаевский бизнесмен, руководитель группы зерноторговых компаний «Прометей» Рафаэль Гороян заявил, что если на его строительном объекте в центре Николаева появится кран, значит ему удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки в законодательном поле.

Об этом он заявил в интервью «Преступности.НЕТ».

Речь идет о строительстве торгово-офисного здания на пересечении улиц Потемкинской и Садовой, строительство которого было заморожено 8 лет назад.

– У нас по этому объекту была серия интервью и передач, которые даже по «5 каналу» транслировали. Мы об этом объекте строительства очень громко говорили и будем говорить. Мы взялись за него серьезно, чтобы, пройдя через все муки ада, завершить строительство на законных основаниях. Пройти все ступени, которые диктует нам законодатель и местная власть. На законодательном уровне у нас получается, что есть закон, который защищает предпринимателей. Но есть и процессуальные местечковые внутренние законы, которые бедные мои юристы согласовывают уже 8 лет, – отмечает бизнесмен.

По его словам, «этот объект является индикатором демократии в Николаеве.

– Если появится кран на этом объекте, то считайте, что это был какой-то позитивный импульс в сторону демократии, шаг со стороны законодателя в сторону открытости для бизнеса. Я когда-то пообещал, что я не буду лоббировать строение этого здания ни через какие-либо лоббистские структуры, что не буду давать за этот объект взятки. Я принципиально хочу, чтобы городские власти думали о том, что бизнес нужно стимулировать, что нужно создать позитивную площадку для развития бизнеса, – резюмировал Рафаэль Гороян.

Также бизнесмен отметил, что Николаев получит около 5 миллионов долларов инвестиций от данного объекта.

– Где-то 5 тысяч квадратов. Нужно еще посчитать, какой от этой суммы будет налог. Мы будем строить все по закону. У нас строители буду официально трудоустроены, будет первоклассный подрядчик, – добавил Рафаэль Гороян.

Напомним, строительство торгово-делового комплекса на пересечении улиц Потемкинская и Садовой в центре Николаева было начато в 2006 году, однако в 2009-м было заморожено. Одесский апеляционный суд обязал строительню компанию снести недостроеное здание за свой счет.