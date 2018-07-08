«Для участия в Sea Breeze»: В Черное море вошли американские военные корабли, а в Одессу прибыли самолеты ВВС США

В Черное море вошли два корабля ВМС США: флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США.

Они примут участие в ежегодных американо-украинских военных учениях Sea Breeze 2018, которые пройдут с 9 по 21 июля.

В этих учениях также будут задействованы военнослужащие из Турции, Румынии, Грузии, Молдовы, Канады и Великобритании.

Как передает «Думская», в Одессу для участия в учениях продолжают прибывать военно-транспортные самолеты, в том числе американский «Геркулес».

Напомним, ранее сообщалось, что на «Широком Лане» провели юбилейные международные учения Sea Breeze.