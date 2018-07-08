На Николаевщине иностранцы на «Ford» слетели в кювет – всех госпитализировали

В Витовском районе в воскресенье утром, 8 июля, в дорожно-транспортном происшествии пострадали иностранцы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие случилось на автодороге Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое», вблизи села Зайчевское Витовского района, около 07:20.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Ford Mondeo», в котором находились пятеро граждан иностранного государства, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Вследствие ДТП все граждане в возрасте от 22 до 27 лет, находившихся в транспортном средстве, с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение.

По информации «Преступности.НЕТ», иностранцы являются гражданами Индии.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, на трассе возле Николаева «маршрутка» слетела на обочину и перевернулась.