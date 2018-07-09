В Николаеве старшины усовершенствовали навыки руководить составом по опыту ООС

В Николаеве на базе ремонтно-восстановительного полка прошел учебный сбор с главными старшинами воинских частей непосредственного подчинения Вооружения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Участники сбора усовершенствовали навыки и умения по выполнению функциональных обязанностей в управлении сержантами с учетом опыта операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В течение мероприятия с главными старшинами на военном полигоне провели комплексные занятия по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке.

Также во время сбора провели курс лекций по национально-патриотическом воспитанию, психологической подготовке и военной топографии.

Напомним, николаевские десантники на учениях стреляли из гранатометов и тренировались оказывать медпомощь.