В Киеве провели очередную акцию в поддержку политузников Кремля

Около сотни человек собрались в воскресенье, 8 июля, на Майдане Независимости в Киеве, чтобы поддержать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Громадське».

Участники акции пошли к посольству Германии и призвали канцлера Ангелу Меркель обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова.

«Мало давления на Европу, поэтому нужно постоянно напоминать о том, что Россия агрессор и удерживает украинских политических заключенных. Во власти РФ нет человечности, поэтому вряд ли нам удастся до них достучаться, но если призвать международное сообщество, то может быть результат», - сказал один из организаторов акции, автомайдановец Андрей Бондаренко.

Кроме призывов освободить Сенцова, участники акции призывают поддержать еще одного украинского политзаключенного в России - Николая Карпюка, которого приговорили к 22,5 годам колонии строгого режима. Также организаторы акции анонсировали большую акцию ко дню рождения Олега Сенцова 13 июля.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.