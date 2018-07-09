В Николаеве полицейские задержали мужчину, в котором женщина опознала своего насильника

В Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, которой может быть причастен к изнасилованию женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Николаевской области.
В ночь на 7 июля в полицию поступило сообщение, что неизвестный изнасиловал женщину в одном из дворов на улице Космонавтов.
Получив ориентировку инспекторы взялись отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре экипаж тактико-оперативного реагирования «ТОР» нашел мужчну, который подходил по ориентировке.
Во время разговора с патрульными человек заметно нервничал. На одежде задержанного были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Впоследствии потерпевшая узнала мужчину и указала на него.
Задержанного доставили в Ингульский отдел полиции. Делом занимаются следователи.
Напомним, Снигиревский районный суд 18 июня приговорил к 9 годам тюрьмы 36-летнего жителя села Озеровка Березнеговатского района, который совершил еще одно изнасилование.