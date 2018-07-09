Первый вице-мэр Николаева предложил расширить Херсонское шоссе возле «Эпицентра»

Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко предлагает расширить дорогу возле нового строительного магазина «Эпицентр».

Об этом он заявил в понедельник, 9 июля в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева.

- «Эпицентр» он уже будет, люди туда поедут. Движение там теперь увеличиться – разгружаем Корабельный район, а сюда мы загружаем, а тут трасса узкая. Грузовые машины в двух направлениях. Может организовать по другому движение или расширить с левой стороны дорогу, - заявил Крыленко.

В свою очередь начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич отметил, что там поставили четыре светофора, чтобы регулировать движение транспорта. Однако Крыленко отметил, что «светофоры не сбалансированные».

Владимир Крыленко Первый заместитель главы Ингульской администрации Игорь Волков

В итоге он дал поручение главе Ингульской райадминистрации проработать возможные варианты в течении двух недель совместно с транспортным управлением и департаментом ЖКХ.

Стоит отметить, что при строительстве гипермаркета по Херсонскому шоссе расширили проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 7 июля, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Круговой возникла пробка из-за открытия нового гипермаркета и новых рассинхронизированых светофоров.