Первый вице-мэр Николаева предложил расширить Херсонское шоссе возле «Эпицентра»

Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко предлагает расширить дорогу возле нового строительного магазина «Эпицентр».
Об этом он заявил в понедельник, 9 июля в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева.
- «Эпицентр» он уже будет, люди туда поедут. Движение там теперь увеличиться – разгружаем Корабельный район, а сюда мы загружаем, а тут трасса узкая. Грузовые машины в двух направлениях. Может организовать по другому движение или расширить с левой стороны дорогу, - заявил Крыленко.
В свою очередь начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич отметил, что там поставили четыре светофора, чтобы регулировать движение транспорта. Однако Крыленко отметил, что «светофоры не сбалансированные».
В итоге он дал поручение главе Ингульской райадминистрации проработать возможные варианты в течении двух недель совместно с транспортным управлением и департаментом ЖКХ.
Стоит отметить, что при строительстве гипермаркета по Херсонскому шоссе расширили проезжую часть.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 7 июля, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Круговой возникла пробка из-за открытия нового гипермаркета и новых рассинхронизированых светофоров.