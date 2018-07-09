Более 60 тысяч по городу: «Николаевводоканал» продолжает заниматься инвентаризацией колодцев инженерных сетей

Виктор Дмитрук (фото из архива) Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук недоволен темпами инвентаризации колодцев инженерных сетей и внесения информации о них на электронную карту.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в Николаевском горсовете в понедельник, 9 июля.

По словам главы района, работа должна проводиться в соответствии с решением городского совета «О принятии мер по осуществлению контроля за состоянием колодцев инженерных сетей в городе Николаеве» - ее приняли в апреле прошлого года.

- Здесь достаточно четко прописано кому и что нужно сделать... предоставить информацию и перенести ее на карту о наличии всех наших колодцев. Мы на сегодняшний момент заниматься ерундой - находим колодца, отправляем одному или другому коммунальному предприятию, они отвечают, что это не их колодцы. Мы занимаемся перекладываем бумаги. Если бы это решение было выполнено в полном объеме, то нам достаточно было бы просто зайти на сайт, посмотреть принадлежность к колодцу... Таким образом, мы смогли бы повысить ответственность за нарушение норм содержания колодцев инженерных сетей, - сообщил Дмитрук и обратился к балансосодержателям данных колодцев.

Борис Дуденко Присутствующий на совещании директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко отметил, что предприятие планомерно занимается этим вопросом, но из-за большого количества колодцев они не успевают по срокам с подготовкой такой карты.

- Наш вопрос самый большой, потому что из всех колодцев - Укртелеком, ливневые колодцы, газовщики - у нас самое большое количество. Мы имеем по городу более 60 тысяч колодцев инженерных сетей. Поэтому выполнить это решение в те сроки, которые прописаны, невозможно. У нас была пилотная зона по Заводскому району, там инвентаризацией мы занимаемся уже полтора года, но, к сожалению, коммуникации до сих пор не нанесены, - отметил Дуденко.

При этом, в ходе обсуждения вопроса стало известно, что ПАО «Укртелеком» вообще отказался выполнять указанное решение городского совета, потому что якобы идет вмешательство в их деятельность.

Также Дуденко привел в пример Одессу, где данная работа началась года три назад, за нее предприятию заплатили около 4 миллионов гривен, но работы до сих пор не закончены.

В итоге, обсудив этот вопрос, первый заместитель городского головы Владимир Крыленко дал поручение главному архитектору Андрею Цымбалу подготовить в адрес балансодержателей колодцев письма с требованием ускорить работу по инвентаризации таких объектов и внесению информации о них в градостроительный кадастр.

Напомним, что ранее глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук обеспокоился тем, что на его районе участились кражи канализационных люков.