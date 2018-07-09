Неэффективное использование: В Минифраструктуры пригрозили, что заберут у Николаевщины деньги Дорожного фонда

Николаевская область может лишиться средств из Дорожного фонда в связи с их неэффективным использованием.

Об этом сказал директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Минифраструктуры Украины Виктор Сасин, сообщает УНН.

По словам Сасина, деньги Дорожного фонда передадутся областям, которые более эффективно их расходуют.

— Проблематика по регионам - качество управленческих команд, которые занимаются дорожным хозяйством. Есть регионы, где средства используются недостаточно эффективно. Те области, которые не смогут в ближайшее время показать хорошую динамику использования и освоения средств из Дорожного фонда, а это значит практическое строительство дорог, их восстановление, с тех областей будет снята часть финансирования и будет перераспределение в рамках всей страны на области, которые могут эффективно осваивать средства, строить и восстанавливать дороги в своих регионах, - сказал Виктор Сасин.

В список нескольких областей, которые, по мнению Виктора Сасина, неэффективно расходуют средства, кроме Херсонской и Черкасской, попала Николаевская.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко рассказал, что те 287 миллионов, которые на данный момент находятся в Дорожном фонде Николаевщины, используются.

— Вопрос же не в этом. Вы же понимаете, управление инфраструктуры может взять две дороги, закатать их полностью в асфальт, потому что асфальт больше всего денег забирает и «Я использовал все деньги». Мы ж пытаемся по-другому делать. В связи с этим так медленно все и идет. Но я вас уверяю, что до конца года управление инфраструктуры использует полностью все деньги, - сказал Андрей Максименко.

Как сообщил Андрей Максименко, всего на данный момент из фонда потрачено около 16%. К примеру, 1,5 миллиона потратят на мост в Пересадовки, тендер по работам над которым уже проведен. Также около 25 миллионов потратят на эксплуатацию дорог, 35 миллионов пойдут на ремонт районных дорог. Медленный темп, по словам Максименко, связан с тем, что после выделения денег в фонд не было единой позиции относительно того, кто заказчик работ, а кто балансодержатель.

— Тратить деньги можно по-разному. Можно заказать паспорта дорог и потратить на это все деньги. А можно стараться делать для людей. Мы гонимся, чтоб быстрее деньги потратить или мы гонимся за тем, чтоб качество дорог делать, больше километражи, обеспечить проезжаемость больше в населенные пункты, - добавил Андрей Максименко.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

21 июня, в ходе совещания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по вопросу восстановления дорог в Украине, министр отметил несколько областей, которые на сегодняшний день еще не согласовали использования денег «таможенного эксперимента», назвав в их числе и Николаевсую. В ответ на это начальник САД Андрей Максименко заявил, что средств пока еще слишком мало для того, чтоб их распределить.