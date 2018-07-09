В Ингульском районе Николаева после смены возчика появились проблемы с вывозом мусора - у Гладун заявляют, что прошлый работал лучше

Фото из интернета Первый замглавы администрации Ингульского района Игорь Волков заявил, что в частном секторе района после смены возчика появилась проблема с вывозом мусора.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании, в понедельник, 9 июля.

Так, по словам Волкова данные изменения КП «Николаевкоммунтранс» не согласовал с администрацией и руководство узнало об этом уже по факту.

В частности, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что созванивался с директором КП Андреем Цызиным и попросил того, проконтролировать нового возчика мусора.

- На мой вопрос почему он поменял возчика, он сообщил, что предыдущий - «Валан» вообще перестал вывозить мусор, - отметил Степанец.

При этом, Волков заявил, что при «Валане» таких ситуаций не возникало - «только стал новый возчик и появились проблемы».

– Постоянно поступаю жалобы от людей. По воскресеньям у нас объезд по району, мы «Николаевкоммунтранс» привлекаем для быстрого реагирования на замечания которые есть. Вчера был объезд, заезжаем на улицу Железнодорожную, контейнера перевернуты, мусор разбросан. Чтобы это убрать вызываем машину с предприятия, на что нам заявляют, что нет машины с грузчиком, она только в понедельник приедет, - добавил Волков.

Первый заместитель главы Ингульской администрации Игорь Волков Юрий Степанец

В результате, первый вице-мэр Владимир Крыленко поручил выяснить основания изменений возчика, и если ситуация стабилизируется то снять вопрос с контроля.

Напомним, что ранее члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 8 июня установили новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.