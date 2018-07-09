В течение 10 дней на всех николаевских «маршрутках» должны быть наклейки, указывающие на наличие GPS-трекеров

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Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич сообщил, что в ближайшие 10 дней на всех маршрутных такси города будут информационные наклейки, которые свидетельствуют о наличии GPS-трекеров.

Об этом он рассказал в понедельник, 9 июля, в ходе аппаратного совещания.

В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко увидев примеры наклеек отметил, что пока еще не на одной маршрутке такого нет.

– Наклейки разработаны и поданы в типографию, будет сделано в течении десяти дней. Наклейки будут черно-белыми, – объяснил Манушевич и продемонстрировал логотипы.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, однако не смотря на это нет гарантии, что человеку удастся в него сесть. 

Julia Davudenko

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русскийобщество