В течение 10 дней на всех николаевских «маршрутках» должны быть наклейки, указывающие на наличие GPS-трекеров

Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич сообщил, что в ближайшие 10 дней на всех маршрутных такси города будут информационные наклейки, которые свидетельствуют о наличии GPS-трекеров.

Об этом он рассказал в понедельник, 9 июля, в ходе аппаратного совещания.