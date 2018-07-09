В течение 10 дней на всех николаевских «маршрутках» должны быть наклейки, указывающие на наличие GPS-трекеров

Начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич сообщил, что в ближайшие 10 дней на всех маршрутных такси города будут информационные наклейки, которые свидетельствуют о наличии GPS-трекеров.
Об этом он рассказал в понедельник, 9 июля, в ходе аппаратного совещания.
В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко увидев примеры наклеек отметил, что пока еще не на одной маршрутке такого нет.
– Наклейки разработаны и поданы в типографию, будет сделано в течении десяти дней. Наклейки будут черно-белыми, – объяснил Манушевич и продемонстрировал логотипы.
Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, однако не смотря на это нет гарантии, что человеку удастся в него сесть.