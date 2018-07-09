Николаевская мэрия хочет забрать себе на баланс два ничейных памятника и сквера в Малой Коренихе

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко дал протокольное поручение земельному управлению и департаменту ЖКХ проработать возможность постановки двух памятников и скверов в Малой Коренихе на баланс города.

Об этом стало известно в понедельник, 9 июля в ходе аппаратного совещания.

- Памятник нашим освободителям отечественной войны на балансе ни у кого не состоит, отремонтировать его невозможно. Парк, где стоит памятник – у него нет границ, - заявил Крыленко.

В частности он отметил, что таких парков и памятников в Малой Коренихе два. На утверждение кадастровых номеров участков, определения границ скверов и другие необходимые работы Крыленко дал чиновникам две недели.

Напомним, что пляж «Чайка», который находится в Корабельном районе никому не принадлежит, для передачи его на баланс городу необходимо для начала определить границы территории.