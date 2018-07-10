Букеровская премия назвала лучшую книгу за последние 50 лет

Букеровская премия, одна из самых важных литературных премий мира, объявила результаты «Золотого Букера». Он вручается одной книге и раз в 50 лет. Лучшей книгой последних 50 лет оказался роман «Английский пациент» Майкла Ондатже.

Об этом сообщает «Vogue.ua».

Майкл Ондатже – канадский писатель. Мировую славу в 1996 году ему и его роману принесла экранизация – фильм «Английский пациент» с Жюльет Бинош, Рэфом Файнсом, Уиллемом Дефо, который был номинирован на 12 премий «Оскар» и взял из них девять.

Ондатже выпустил свой роман в 1992 году: трогательная, поэтичная история об «английском пациенте», умирающем в опустевшем итальянском монастыре во время Второй мировой войны. В 1992 году книга получила Букеровскую премию не только за тонкий стиль, но и за талант автора сталкивать в одном контексте и времени разные судьбы и культуры.

Напомним, что ранее украинская книга для детей завоевала первое место и гран-при на Книжном Арсенале.