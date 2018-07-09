В Николаеве вместо Ковтуна замначальником областной полиции назначили полковника из Киева

Фото из Facebook Сергея Кобец В Николаеве назначили нового заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области – полковника полиции Сергея Кобца.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Как известно, ранее на должности замначальника был Евгений Ковтун.

В Главном управлении Нацполиции на данный момент назначение Кобца не опровергли и не подтвердили.

Справка:

В 2015 году Сергей Кобец находился на должности заместителя начальника управления социально-психологической работы и прохождения службы – начальника отдела социально-гуманитарной работы и оформления документов участников боевых действий Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

Позже, в 2016 году, Сергей Кобец возглавил управление социально-психологической работы и прохождения службы Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины.

Напомним, что 3 мая глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина.