В Николаевской области стартовали учения «Си Бриз» – в них задействуют военных из США, Грузии и Молдовы

В Николаевской области 9 июля начались военные учения «Си Бриз-2018».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

В течение двух недель украинские морские пехотинцы, Национальная Гвардия, пограничники и десантники будут совершенствовать свое боевое мастерство. Кроме того, на Николаевщину прибыл личный состав армий США, Грузии и Молдовы.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко Алексей Савченко

«Уверен – эти учения будут чрезвычайно эффективными и для укрепления обороноспособности нашего государства, и для того, чтобы доверие между Украиной и нашими стратегическими партнерами и в дальнейшем возрастало. Это еще больше сплотит наши военные подразделения и согласует их действия», - отметил Савченко.

Напомним, что ранее николаевские десантники совместно с командующим ДШВ устроили масштабные плановые учения по прыжкам на воду с парашютами.