В Николаеве пропали без вести женщина и ее 8-месячная дочь - шесть дней об их местонахождении ничего неизвестно

В Николаеве разыскиваются 36-летняя Юлия Васильевна Швец и ее восьмимесячную дочь Мелания.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

С сообщением о происшествии в полицию обратился муж пропавшей женщины. По его словам, жена с ребенком ушли из дома днем ​​4 июля, якобы в гости к подруге, но назад так и не вернулись. К настоящему времени их местонахождение остается неизвестным.

Приметы женщины: рост - 160-165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые до плеч, лицо круглое смуглое, нос прямой, глаза светлые. Была одета в платье серого цвета выше колен.

Приметы ребенка: волосы и глаза светлые. Одета в футболку белого цвета. Находилась в прогулочном кресле типа «трость» синего цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение без вести пропавших, просьба немедленно сообщать по адресу: город Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 34-30-11 и 102.

Напомним, что Новоодесский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Наталью Романовну Циню.