Николаевская авиация ВМС впервые провела транспортировку бронемашин «Humvee» по воздуху

В Военно-морских силах Украины провели масштабные летно-тактические учения морской авиации.

Об этом сообщает издание «Народная армия».

Во время трехдневных маневров передислоцировали различные грузы воздушным путем на значительное расстояние. Впервые в истории применения отечественной морской авиации произошло перемещение бронемашин весом более 2,8 тонны. Кроме перевозки «Humvee», летчики доставили в назначенное место вооружение, в частности 120-миллиметровые минометы и зенитные установки, боеприпасы и провизию. Транспортировка осуществлялась в различных метеорологических условиях, днем ​​и ночью.

- В бою возникают различные ситуации, например, нужно доставить оружие и боеприпасы через водную преграду нашим основным силам. Здесь решающее значение имеет скорость и правильность действий летчиков, отличная слаженность экипажей, - отмечает врио заместителя командующего ВМС Украины по морской авиации и противовоздушной обороне полковник Виктор Гнасевич.

Впервые за длительный период летчикам удалось восстановить способности садиться и взлетать на самолетах Ан-26 и Ан-2 с грунтовой полосы в обычных полевых условиях.

- Грунтовую полосу готовили очень тщательно, все же это было обычное поле. Верхний слой земли специально утрамбовывали катком, чтобы он не проседал при посадке самолетов. Оборудовали полосу длиной более 2 км так, чтобы ее с неба «узнали» только наши летчики, - добавляет заместитель командующего.

Кроме того, самолеты морской авиации обеспечили десантирование подразделений специального назначения в определенные районы для проведения стабилизационных действий в кризисном районе.

Среди ключевых задач были и поиск, слежение и уничтожение подводной лодки противника в Черном море. Для поиска субмарин вертолеты Ми-14 облетели морские районы их вероятного пребывания и развертывания, после чего сбросили специальные радиогидроакустические буи. Противолодочные вертолеты отработали уничтожение целей с применением бомбометания. Также, находясь в море, морские авиаторы провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой, осуществили меры поисково-спасательного обеспечения с фактическим оказанием помощи пострадавшему на воде и его эвакуацией в ближайшее медицинское учреждение.

Как известно, морская авиация ВМС Украины дислоцируется в Николаеве, в воинской части А1688.

Напомним, что командира Сакской бригады морской авиации, располагающейся в Николаеве, наградили пистолетом Стечкина.