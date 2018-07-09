В ПриватБанке назвали причину, по которой не работали их терминалы и банкоматы

Причиной сбоя в работе банкоматов и платежных сервисов ПриватБанка в понедельник вечером, 9 июля, стала авария магистральных каналов связи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, в Николаеве вечером 9 июля возникли проблемы с банковскими терминалами – в различных заведениях и магазинах горожане не могли расплатиться карточкой. При этом проблема коснулась также и банкоматов, в том числе и других банков.

В то же время, в ПриватБанке сообщили, что их «специалисты в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи».

«Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час», – сообщили в пресс-службе банке.

Позже в ПБ добавили, что в кратчайшие сроки в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка.