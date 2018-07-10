На Николаевщине планируют создать Мигеевскую ОТГ

В Первомайском районе Николаевской области создадут Мигеевскую объединенную территориальную громаду в составе Мигеевского, Софиевского и Романо-Балковского сельских советов.

Об этом сообщают на странице «Пульс. Децентрализационный марафон» на Facebook.

Консультанты Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины оказали помощь в расчете способности Мигеевской ОТГ.

— По всем показателям - это способная община, это сбалансированная община по всем показателям. Поэтому, она не будет иметь проблем с содержанием инфраструктуры и ЖКХ, осуществлением своих полномочий и предоставлением услуг, - отметила консультант по бюджетным вопросам Юлия Забродкина.

В селе Мигея участники встречи обсудили дальнейшие шаги по объединению и дальнейшему функционированию.

Напомним, за первое полугодие 2018 года в общий фонд местных бюджетов Николаевской области поступило около 2,6 миллиардов гривен. Отметим, что это больше на 17,2%, нежели в 2017 году.