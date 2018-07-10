«На требование остановиться и вернуть уголовное производство не реагировал»: В Южноукраинске следователь сбежал из здания суда

Елена Волкова В Южноукраинском городском суде Николаевской области следователь сбежал из зала суда вместе с уголовным производством.

Об этом свидетельствует сообщение следственного судьи Южноукраинского городского суда Елены Волковой, опубликованное на сайте Высшего совета правосудия.

В документе указано, что 26 июня 2018 года судья рассматривала ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы, однако прибывший в заседание следователь не предоставил необходимых документов и объяснил свое присутствие как «легитимного следователя». Также судья отметила, что в материалах уголовного производства отсутствовало постановление о назначении группы прокуроров, а следователями были указаны определенные лица. В результате судья объявила перерыв в рассмотрении ходатайства для вызова уполномоченных следователей.

Согласно данному сообщению, в производстве также не было описания имеющихся документов. На предложение судьи следователь согласился сделать описание, но потом, по словам Волковой, сбежал из здания суда вместе с уголовным производством.

«На мое требование остановиться следователь не реагировал, также не реагировал на требование вернуть уголовное производство, которое на тот момент было фактически передано ним в судебном заседании, что подтверждается технической записью и журналом судебного заседания, которое подлежало возвращению после рассмотрения ходатайства по сути», - написала она.

Как заявила судья Волкова, 27 июня на рассмотрение ходатайства прибыла следователь, которая сообщила, что ей неизвестно местонахождение уголовного производства.

Следователь, который занимается расследование данного уголовного производства заявил, что материалы забрал следователь, «считающий себя легитимным», еще 26 июня.

В связи с действиями правоохранительных органов судья обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи к главе Высшего совета правосудия Бенедисюку, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а также Главе Совета Судей Украины.

Напомним, что ранее в Мариуполе двое судей обнаружили в своем кабинете «прослушку» и скрытые камеры, записи с которых транслировались у главы суда.