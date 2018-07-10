Отец замглавы Николаевской ОГА Альбин Янишевский назначен и.о. директора санатория-профилактория «Ингул»

Альбин Янишевский второй слева Отца заместителя главы Николаевской ОГА Оксаны Янишевской назначили исполняющим обязанности директора санатория-профилактория «Ингул», который входит в состав ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. завод имени 61-го коммунара).

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в самом санатории.

В приёмной учреждения изданию сообщили, что предыдущий директор Юрий Серебряков уволился, а на его место назначили Альбина Янишевского. Конкурс на должность не проводился.

По имеющейся у редакции информации, непосредственное участие в его назначении приняла сама Оксана Янишевская.

В то же время, получить комментарий от и.о. директора ГП «Николаевский судостроительный завод» Валерия Калашникова, который и назначил Альбина Янишевского, не удалось - он попросту не отвечал на телефонные звонки на протяжении нескольких дней.

Как известно, санаторий-профилакторий «Ингул» занимается лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний нервной системы и т.д. Санаторий «Ингул» регулярно получает подряды от мэрии Николаева и других ведомств на оздоровление николаевцев.

На сайте «Prozorro» говорится, что в июне 2017 года департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета заказал у санатория услуги по оздоровлению 172 ветеранов войны на сумму 966 тысяч 600 гривен. В 2018 году услуги у «Ингула» заказывали управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета и управление социальной защиты населения Новоодесской райгосадминистрации на общую сумму немного более 70 тысяч гривен. В июне 2018 года департамент труда и соцзащиты вновь объявил тендер на услуги по оздоровлению. Договор ещё не подписан, однако санаторий вновь предложил более выгодную цену в сумме 966 тысяч 600 гривен.

Как известно, Оксана Янишевская на данный момент находится в декретном отпуске и заявление об увольнении с должности замглавы Николаевской ОГА не писала.

Ранее сообщалось, что в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области приняли решение о закрытии так называемого «инсулинового дела» в котором фигурирует Янишевская.