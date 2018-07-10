«Слава Украине»: На странице FIFA в Facebook устроили флэшмоб, который обвалил ее рейтинг до 1,3

Вечером в понедельник, 9 июля, украинцы начали флэшмоб в том, что они заходят на страницу FIFA в Facebook, ставят им оценку «1» с комментарием «Слава Україні».

Посмотреть все отзывы можно на официальной странице FIFA, передаёт NikSport.



На данный момент в социальной сети рейтинг организации составляет 1,3 из 5. Негативных отзывов насчитывается 153 тысячи.



К флэшмобу присоединились мэр Львова Андрей Садовой, журналист Вахтанг Кипиани, Спикер Нацполиции Украины Ярослав Таркало, Советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк и другие.

Также низкую оценку организации поставили николаевские общественники, политики и журналисты.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!».

ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.