В Николаеве, на верфи SMG заложили танкер голландской компании VEKA

Во вторник, 10 июля, на территории предприятия «Черноморский судостроительный завод», на линии верфи Smart Maritime Group заложили корпус танкера-химвоза «Nebraska» для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На открытии присутствовали генеральный директор SMG Василий Федин, ректор Николаевского университета кораблестроения имени адмирала Макарова Евгений Трушляков, заместитель директора областного центра занятости Людмила Алпеева. В ходе открытия Василий Федин отметил, что руководству верфи стоило больших трудов убедить иностранных заказчиков сотрудничать с Украиной.

— Если бы вы знали, сколько труда мы вложили для того, чтобы убедить заказчика в том, что размещать заказы в Украине – это безопасно и мы сможем выполнить этот заказ в сроки и с высоким качеством. Сколько мы труда вложили в то, чтоб убедить украинские банки профинансировать этот заказ. Это, безусловно, победа для нашего коллектива, - сказал Василий Федин.

Для верфи танкер стал первым заказом с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Smart Maritime Group (SMG) заключил контракт на строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.