Николаевские центры первичной медико-санитарной помощи планируют реформировать в коммунальные некоммерческие предприятия

В Николаеве центры первичной медико-санитарной помощи собираются переформатировать с коммунальных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия, дабы в дальнейшем заключить договор с национальной службой здоровья Украины, которая будет их финансировать.

Об этом шла речь в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, во вторник, 10 июля, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления здравоохранения горсовета Ирина Шамрай сообщила, что семь центров первичной помощи в Николаеве должны пройти в 2018 году этап реформирования и добавила, что переход коммунальных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятие позволит заключить договор с национальной службой здоровья Украины, которая и будет их финансировать.

- На сегодняшний день, 149 договоров по всей стране заключено с национальной службой здоровья. И из этих 149 - 20 областей сотрудничают с национальной службой здоровья. Основной целью является увлечение денег на первичную медицинскую помощь с которой население получает 80% из 100% необходимой помощи. Это выписка больничных листов, лечение детей, прививки, проведение профосмотров, - рассказала она.

При заключении договора с национальной службой здоровья сумма, которая будет выделятся на обслуживание каждого пациента в год, будет значительно отличаться от той, которая есть сейчас.

- На ребенка от 0 до 5 лет - 1480 гривен, от 6 до 17 лет - 814 гривен, от 18 до 40 лет - 370 гривен, от 40 до 64 лет - 444 гривны и старше 65 лет - 740 гривен. Возраст, который меньше всего обращается за медицинской помощью полегчает 370 гривен. А сейчас мы получаем 240 гривен на одного человека, независимо от возраста, - сообщила Шамрай.

- Для того, чтобы Сергей Васильевич (Мотуз, -прим. ПН), который возглавляет 41 центр первичной-медико санитарной помощи заключил договор на обслуживание и национальная служба здоровья платила не 240 гривен, а 1480 на одного ребенка от 0 до 5 лет, он должен сделать целый пакет услуг для своего населения и выполнять их качественно. Если же в нацслужбу здоровья пошли жалобы, то выезжает комиссия и пересматривает, вплоть до расторжения договора. И вы возвращаетесь на круги своя до 240 гривен на человека, - заявила она.

Также начальник управления здравоохранения отметила и то, что Вознесенск и Первомайск заключили договора с национальной службой здоровья.

- 2018 год будет льготным и центры под это попадают. С 1 января 2019 льготного превращения коммунальных учреждений в некоммерческие не будет. И это будет стоить достаточно больших денег для главного врача, который будет принимать это решение, - добавила Шамрай.

В конечном итоге, депутаты комиссии единогласно поддержали вынесение проекта решения об утверждении передаточных актов коммунальных учреждений Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи» и уставов созданных в результате их реорганизации путем преобразования коммунальных некоммерческих предприятий на сессию городского совета, которая состоится 12 июля.

Ранее сообщалось, что 30 января, вступил в силу Закон Украины О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения и начался процесс превращения медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.