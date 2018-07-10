«Нужно было поставить своих людей»: Экс-директор николаевского санатория «Ингул» заявил, что его вынудили уйти с должности

Юрий Серебряков на фото в центре Экс-директора санатория-профилактория «Ингул» Юрия Серебрякова вынудили уйти с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом Серебряков рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что отца заместителя главы Николаевской ОГА Оксаны Янишевской назначили исполняющим обязанности директора санатория-профилактория «Ингул», который входит в состав ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. завод имени 61-го коммунара).

По его словам, новое руководство уволило «старую команду» и заменило их «доверенными людьми», к коим он не относился.

- Пришло новое руководство на завод (ГП «Николаевский судостроительный завод» - прим. ПН) , которому нужно было поставить своих людей на все места. И несмотря на то, что я его (санаторий-профилакторий, – ПН) отремонтировал, восстановил и сделал, начались так сказать намеки на то, чтобы я написал заявление. Ну я и написал заявление и ушел. Зачем быть на работе нежелательным для руководителей? Ну меня не заставили, но обстановку складывали такую, что я понял, что надо написать и уйти, - сказал он.

Также Серебряков отметил, что два года работал на благо санатория, уговаривая депутатов выделять деньги на оздоровление ветеранов и проводя ремонты в нём.

Как известно, в декабре 2017 года бывшего директора Черноморского судостроительного завода, экс-секретаря Николаевского городского совета Валерия Калашникова назначили временно исполняющим обязанности директора «Николаевского судостроительного завода».

Напомним, что 12 февраля Президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова. Уже 21 февраля он представил нового руководителя - Павла Букина.