Николаевскому паралимпийцу Яровому хотят передать квартиру на Лазурной - требуется согласие от Кабинета Министров Украины

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Максим Яровой
Депутаты Николаевского городского совета написали обращение в Кабинет Министров Украины, дабы получить разрешение на передачу квартиры на Лазурной паралимпийцу Максиму Яровому. 

Об этом стало известно в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, во вторник, 10 июля.

Поскольку паралимпийцу хотят передать квартиру, которая приобреталась за государственные деньги и для пострадавших от взрыва многоэтажного дома на Лазурной, требуется согласие от Кабинета Министров Украины.

- В коммунальной собственности есть однокомнатная квартира, которая приобреталась на государственные средства в 2014 году, когда произошел взрыв на Лазурной и нужно было обеспечить пострадавших граждан жильем. Одни из пострадавших отказались от квартиры, им она не подошла. За бюджетные средства им приобрели другую квартиру. А квартира, которая осталась, сейчас пустует и чтобы ее передать паралимпийцу нужно получить согласие Кабинета Министров Украины, - сообщили в юридическом департаменте. 

В итоге, члены комиссии поддержали вынесение данного вопроса для рассмотрения на сессии городского совета, которая состоится в четверг, 12 июля. 

Напомним, что николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду, а позже Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За Заслуги».

Также мэр Николаева пообещал, что чемпиону Паралимпиады Яровому дадут квартиру, но точных сроков ее передачи не назвал.

Олена Мельниченко

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русскийобщество