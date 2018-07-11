Польские полицейские в знак протеста перестали выписывать штрафы за мелкие нарушения ПДД

В Польше дорожные полицейские начали итальянскую забастовку, в рамках которой отказались выписывать водителям штрафы за мелкие нарушения.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на издание «Do Rzeczy».

По данным издания, если водитель совершил несерьёзное нарушение, его просто проинструктируют и отпустят без штрафа. Наказание коснётся лишь тех, кто совершил грубое нарушение. Полицейские не могут начать бастовать и прекратить работу, поэтому решили выразить протест таким образом.

Польские полицейские потребовали увеличить им зарплату на 650 злотых, вернуть возможность раннего ухода на пенсию, вернуть полную оплату переработок и полную оплату 30 дней больничного (её сократили на 80% от зарплаты). В среднем дорожная полиция и участковые получают 3500 злотых.

Издание отметило, что забастовку поддержали «99% полицейских» по всей стране. Как долго она продлится – неизвестно. Полицейские направляли свои требования правительству ещё в марте.

- Я одновременно восхищён и взволнован, что ситуация стала такой напряжённой. [...] Если мы не сможем достичь соглашения, мы не выберемся с того пути, на котором находимся. Посыл ясен – во время референдума, в котором приняли участие 30 тысяч полицейских, 99% проголосовали за проведение акции протеста, - говорит полицейский Рафал Янковский.

Напомним, что ранее жители Матвеевки из-за проблем с «маршрутками» на час перекрывали киевскую трассу.