Жительница Николаева пожаловалась на хамство «маршрутчика», который высадил её из автобуса

В Николаеве водитель маршрутного такси №31 нагрубил девушке, которая сидела рядом с ним на переднем сидении и просматривала сообщения на мобильном телефоне.

Об этом написала эта девушка Виктория в группе «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт» в Facebook.

«Только что ехала на «маршрутке» №31. Села на Театральной, так как не было свободных мест в салоне, то присела впереди. Хотя безумно не люблю ехать возле водителя. На телефон пришло сообщение, я его открыла. Заметьте, не разговаривала по телефону! Просто открыла телефон! Водитель начал очень нервничать, кричать: «Спрячь телефон экраном вниз!». Я ответила «хорошо» и перевернула телефон, чтобы не нагнетать ситуацию».

«Мне снова пришло смс. Но солнца не было, пасмурная погода. Водитель снова начал возмущаться, при этом грубил. Я у него спросила: «Каким образом я вам мешаю? По телефону не разговариваю, солнца для отсвечивания нет». Сижу молча, никого не трогаю. В итоге на автовокзале мы стоим 10 минут, отъезжаем и водитель начал снова возмущаться – «Положи телефон в сумку». Водитель останавливает «маршрутку» и говорит: «Выходи! Ты мне мешаешь». Я говорю водителю, что мне ехать до 3-й Слободской, верните 5 гривен. В итоге бросили 5 гривен в лицо и высадили между автовокзалом и зоопарком. Вопрос к мэру нашего города: проезд подняли, а про сервис забыли?» - написала она.

Ранее на водителя этой «маршрутки» уже дважды жаловались – в одном случае он нахамил пассажирам, а также не пропустил девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, что ранее в Николаеве пассажиры «маршрутки» никак не среагировали на «карманника», который пытался вытянуть кошелек у женщины.