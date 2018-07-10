На Житомирщине зоозащитники спасли из цирка медведиц: их недокармливали и поили алкоголем

В Житомирской области зоозащитники спасли из цирка медведей, которых слепили и поили алкоголем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У медведиц Юли и Оли были в плохом состоянии зубы и печень - они недоедали и их поили алкоголем. Олю ослепили работники цирка, чтобы она не боялась выступать в свете софитов. Оба животных жили в маленьких клетках прямо на грузовике, в котором их перевозили по Украине.

Сейчас животные находятся в медвежьем приюте, который спонсируется за счет пожертвований небезразличных граждан и благотворительных фондов. Он работает уже шесть лет.

Также на территории приюта живут медведица Маша, которую забрали из охотничьего хозяйства, где на нее натравливали собак и медведь Михаил, которого держали в ресторане для развлечения гостей.

- Мы пытаемся показать людям в каких условиях должны жить медведи, чтобы люди понимали, что это не домашнее животное, - рассказывает заведующий хозяйством приюта Александр Леонов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на марш за права животных вышло более 2 тысяч человек.